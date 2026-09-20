2 तरह की कोशिकाओं से बना होता है दिमाग, वैज्ञानिकों ने लगाया पता

स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि हमारा दिमाग असल में 2 अलग-अलग तरह की कोशिकाओं से बनता है, जबकि पहले यह सोचा जाता था कि इसमें केवल एक तरह की कोशिकाएं होती हैं। इनमें से एक कोशिका समूह दिमाग के उन हिस्सों को आकार देता है, जो सोचने और जानकारी को आगे बढ़ाते हैं, वहीं दूसरा समूह सांस लेने जैसी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले क्षेत्रों को विकसित करता है।

यह नई जानकारी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी बीमारियों के संभावित इलाजों को बेहतर ढंग से समझने और उनकी जांच करने में मदद कर सकती है।