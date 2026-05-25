स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने टाइप 1 डायबिटीज का चूहों में किया सफल इलाज टेक्नोलॉजी May 25, 2026

स्टैनफोर्ड के शोधकर्ताओं ने चूहों में टाइप 1 मधुमेह (डायबिटीज) का इलाज करने में सफलता पाई है। इसके लिए उन्होंने ब्लड स्टेम सेल और पैंक्रियाटिक सेल दोनों का ट्रांसप्लांट किया।

साथ ही, उन्होंने चूहों को कम खुराक वाली रेडिएशन और प्रतिरक्षा प्रणाली को लक्षित करने वाली कुछ दवाओं से एक हल्का शुरुआती उपचार भी दिया।

इस तरीके से चूहों के शरीर में एक ऐसी मिली-जुली प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हो गई, जिसने शरीर को इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को स्वीकार करना सिखा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि चूहों को फिर इंसुलिन के इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं रही।