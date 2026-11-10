शोधकर्ताओं ने होमवर्क में AI का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को दी चेतावनी

इस समीक्षा के लिए 52 कौजल रिसर्च पेपरों का अध्ययन किया गया। इसमें जो नए छात्र केंद्रित अध्ययन शामिल किए गए, उनमें से 5 अमेरिकी 12वीं तक के स्कूलों में किए गए थे।

समीक्षा यह भी बताती है कि शिक्षकों के लिए तैयार किए गए AI टूल्स भी अनजाने में छात्रों के आत्मविश्वास और प्रेरणा को कम कर सकते हैं।

इसका सीधा-सा मतलब यह है कि अच्छी टेक्नोलॉजी वह होती है, जो आपको बेहतर सोचने में मदद करे, न कि आपके लिए सोचने का सारा काम खुद ही कर दे।