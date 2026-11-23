वेंबू ने चेतावनी दी है कि कंप्यूटर से जुड़े कई काम कम हो सकते हैं क्योंकि AI की मदद से एक व्यक्ति ही 10 लोगों का काम कर पाएगा, लेकिन उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि जो उद्योग पहले बेहतरीन प्रतिभाओं को भर्ती नहीं कर पाती थीं, अब उन्हें भी ऐसे लोगों तक पहुंच मिल सकेगी।

भविष्य को देखते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि लोग प्रकृति, संस्कृति या फिर प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब है कि तरक्की की गुंजाइश केवल तकनीक तक ही सीमित नहीं रहेगी।