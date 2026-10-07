स्पॉटिफाई भारत में 12 नवंबर को लॉन्च करेगी ऑडियोबुक सेवा

भारत में अगर, आप स्पॉटिफाई प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं तो आपको जल्द ही ऑडियोबुक्स प्लस की सुविधा मिलेगी। इसमें हर महीने 15 घंटे तक ऑडियोबुक सुनने का मौका मिलेगा।

हालांकि, इसकी कीमत से जुड़ी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। भारत स्पॉटिफाई के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और यहां यूजर्स के लिए व्यक्तिगत सुझाव भी लाए जा रहे हैं।

ऐसे में उन किताब प्रेमियों के लिए यह एक बेहतरीन अपग्रेड साबित हो सकता है, जो पहले से ही म्यूजिक और पॉडकास्ट सुनते हैं।