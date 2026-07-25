आर्टेमिस चंद्र मिशन की ओर एक और सफलता, स्टारशिप की सुरक्षित लैंडिंग
एलन मस्क की स्पेस-X ने हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसका स्टारशिप रॉकेट टेक्सास से उड़ा, 20 आधुनिक स्टारलिंक सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाया और फिर हिंद महासागर में सुरक्षित तरीके से उतरा। नासा इस पूरे मिशन पर करीब से निगाह रख रहा था क्योंकि भविष्य के आर्टेमिस चंद्र मिशन के लिए स्टारशिप बेहद महत्वपूर्ण है।
लेजर संपर्क रहे सफल
इस उड़ान ने दिखाया कि स्टारशिप के वापस लौटने की क्षमता अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। भेजे गए 20 में से 6 सैटेलाइट्स ने स्टारशिप के ताप कवच की मजबूती की जांच की।
पानी में उतरने के बाद उन्होंने साफ तस्वीरें और डाटा भेजा। इस मिशन से यह भी पक्का हो गया कि सैटेलाइट्स के बीच लेजर संपर्क बेहतरीन काम करते हैं, जिससे इंटरनेट कवरेज और भी बढ़ जाता है।
सबसे खास बात यह है कि स्पेस-X हर कदम के साथ पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले रॉकेट्स के लक्ष्य के करीब जा रहा है, जिससे चंद्रमा और मंगल की यात्राएं सभी के लिए संभव और किफायती बन सकेंगी।