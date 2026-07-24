यश ने रणबीर कपूर की तारीफ की

'रामायण' में रणबीर कपूर की कास्टिंग पर यश बोले- उन्होंने बहुत मेहनत की, उनके लिए सम्मान

लेखन ज्योति सिंह 10:51 am Jul 24, 202610:51 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की 'रामायण' 2026 की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से है, जिस पर हर कोई अपनी पैनी नजर बनाए बैठा है। हालांकि, पौराणिक महाकाव्य में 'श्रीराम' का किरदार निभाने के लिए उन्हें काफी आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। इस बीच, फिल्म में 'रावण' का किरदार निभाने वाले अभिनेता यश ने इन आलोचनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रणबीर द्वारा निभाए गए भगवान राम के अभिनय की तारीफ की और दर्शकों के लिए एक मैसेज भी साझा किया।