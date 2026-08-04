स्पेस-X ने समुद्र से वापस खींचा अपना प्रोटोटाइप शिप 40

एक परीक्षण उड़ान के बाद स्पेस-X ने अपने स्टारशिप प्रोटोटाइप शिप 40 को हिंद महासागर से सफलतापूर्वक वापस निकाल लिया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि स्पेसक्राफ्ट पानी में तैरता रहा।

इंजीनियर्स को यह देखकर हैरानी हुई कि इस स्पेसक्राफ्ट ने धरती के वातावरण में दोबारा दाखिल होने (री-एंट्री) और पानी में उतरने (स्प्लैशडाउन) को कितनी शानदार तरीके से संभाला।

यह एलन मस्क की कंपनी के दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बनाने के लक्ष्य के लिए एक बड़ी जीत है।