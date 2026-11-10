स्पेस-X का स्टारशिप 14 नवंबर को होगा लॉन्च, भारत के ऊपर से गुजरेगा

स्पेस-X 14 नवंबर को सुबह अपने 15वें स्टारशिप की परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। हालांकि, इसे लॉन्च करने के लिए अभी अंतिम सरकारी मंजूरी का इंतजार है।

इस बार यह अंतरिक्ष यान एक दिन से भी कम वक्त में धरती के करीब 14 चक्कर लगाएगा। खास बात है कि इस दौरान यह कई बार भारत के ऊपर से भी होकर गुजरेगा।

इस उड़ान का सबसे बड़ा मकसद यह है कि एलन मस्क की कंपनी पहली बार अपने रॉकेट के दोनों हिस्सों (स्टेज) को विशाल यांत्रिक भुजाओं (मेकेनिकल आर्म्स) की मदद से दोबारा सुरक्षित जमीन पर उतारेगा।