स्पेस-X का सबसे ताकतवर स्टारशिप पहली बार भरेगा ऑर्बिटल उड़ान

स्टारशिप ने अप्रैल, 2023 में अपनी शुरुआत की थी और अब तक इसके 13 मिशन पूरे हो चुके हैं, जो सभी सब-ऑर्बिटल थे। हालांकि, सोमवार को यह स्थिति बदलने वाली है, जब यह विशाल यान 14वीं बार लॉन्च होगा और इस बार यह और भी आगे बढ़ेगी।

यह 26 नए स्टारलिंक वर्जन 3 सैटेलाइट को धरती की निचली कक्षा (लो अर्थ ऑर्बिट) में भेजेगा।

इस लॉन्च से एक बहुत बड़े सैटेलाइट नेटवर्क की नींव रखी जाएगी। इसका अपर स्टेज धरती के 6 चक्कर लगाएगा, जिसके बाद यह चिली के पास समुद्र में उतरेगा। यह पिछली उड़ानों से कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी है क्योंकि पहले की उड़ानें तो ऑर्बिटल तक भी नहीं गई थीं।