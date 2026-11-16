स्पेस-X 19 नवंबर को फाल्कन 9 से लॉन्च करेगी 'गोपनीय' मिशन

यह लॉन्च ऐसे समय हो रहा है, जब स्पेस-X ने हाल ही में स्टारशिप फ्लाइट 15 को सफलतापूर्वक पूरा किया था। उस मिशन में उन्होंने पहली बार अपने रॉकेट के एक हिस्से को पकड़ने के लिए बड़े रोबोटिक 'चॉपस्टिक्स' का इस्तेमाल किया।

हालांकि, उनका सुपर हैवी बूस्टर मैक्सिको की खाड़ी में गिराना पड़ा था, फिर भी दोबारा से इस्तेमाल होने वाले रॉकेट की तकनीक के लिए यह एक बड़ी कामयाबी थी।

अगला नंबर स्टारशिप फ्लाइट 16 का है, जो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। स्पेस-X पूरी तरह से फिर से इस्तेमाल हो सकने वाले रॉकेट बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।