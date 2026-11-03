मोबाइल सेवा शुरू कर सकती है स्पेस-X

मोबाइल सेवा शुरू करने की तैयारी में स्पेस-X, इस कंपनी को खरीदने पर हो रही बातचीत

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:44 am Nov 03, 202608:44 am

क्या है खबर?

एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X अब अमेरिका में मोबाइल सेवा के कारोबार में उतरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी बूस्ट मोबाइल के साथ साझेदारी या अधिग्रहण का रास्ता तलाश रही है। बूस्ट मोबाइल की मूल कंपनी इकोस्टार के साथ पिछले कुछ महीनों से लगातार बातचीत चल रही है। इस सौदे के जरिए स्पेस-X अपने नाम से वायरलेस मोबाइल सेवा शुरू कर सकती है और सीधे मोबाइल ग्राहकों तक अपनी पहुंच बना सकती है।