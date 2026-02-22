स्पेस-X ने फाल्कन 9 रॉकेट के दोबारा उपयोग का बनाया रिकॉर्ड, 53 उपग्रह किए लॉन्च
क्या है खबर?
स्पेस-X ने स्टारलिंक उपग्रहों के 2 बैचों को सफलतापूर्वक लॉन्च करके रॉकेट के दोबारा उपयोग में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। पहला लॉन्च शनिवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से हुआ, जबकि दूसरा लॉन्च उसी दिन फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से हुआ। दोनों मिशन सफल रहे और कंपनी के 9,700 से अधिक सक्रिय ब्रॉडबैंड इंटरनेट रिले यूनिट्स के बढ़ते नेटवर्क में योगदान दिया।
प्रदर्शन
रीयूजेबल तकनीक का सफलता से प्रदर्शन
एलन मस्क की कंपनी का दूसरा लॉन्च विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह इसके बूस्टर (B1067) की 33वीं उड़ान थी। यह स्पेस-X के फाल्कन 9 रॉकेटों के लिए एक नया रिकॉर्ड है। पहले मिशन के बूस्टर (B1063) ने भी अपनी 31वीं उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। दोनों बूस्टर प्रक्षेपण के बाद अपने-अपने ड्रोनशिप पर सुरक्षित रूप से उतरे। इससे कंपनी की रीयूजेबल रॉकेट तकनीक की दक्षता और विश्वसनीयता का और अधिक प्रदर्शन हुआ।
फायदा
उपग्रहों के लॉन्च से क्या होगा फायदा?
2 फाल्कन 9 रॉकेटों के सफल प्रक्षेपण से कुल 53 नए स्टारलिंक उपग्रह कक्षा में स्थापित हो गए। इसमें पहले लॉन्च से 25 और दूसरे से 28 उपग्रह भेजे गए। इससे स्पेस-X का स्टारलिंक प्रोजेक्ट वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने के अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच गई है। कंपनी लगातार ब्रॉडबैंड इंटरनेट रिले यूनिट्स के अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है और यह नवीनतम तैनाती विश्वव्यापी कनेक्टिविटी हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।