स्पेस-X ने फाल्कन 9 रॉकेट से 53 उपग्रह लॉन्च किए हैं

स्पेस-X ने फाल्कन 9 रॉकेट के दोबारा उपयोग का बनाया रिकॉर्ड, 53 उपग्रह किए लॉन्च

क्या है खबर?

स्पेस-X ने स्टारलिंक उपग्रहों के 2 बैचों को सफलतापूर्वक लॉन्च करके रॉकेट के दोबारा उपयोग में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। पहला लॉन्च शनिवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से हुआ, जबकि दूसरा लॉन्च उसी दिन फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से हुआ। दोनों मिशन सफल रहे और कंपनी के 9,700 से अधिक सक्रिय ब्रॉडबैंड इंटरनेट रिले यूनिट्स के बढ़ते नेटवर्क में योगदान दिया।