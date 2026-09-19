स्पेस-X के स्टारशिप फ्लाइट 14 की लॉन्चिंग 28 सितंबर तक टली

फ्लाइट 14 केवल एक और सामान्य लॉन्च नहीं है। इसका मकसद स्टारशिप को 275 किलोमीटर ऊपर भेजना है। यह पृथ्वी के 6 चक्कर लगाएगा और 26 नए स्टारलिंक V3 सैटेलाइट छोड़ेगा।

इस मिशन की सफलता स्पेस-X के वैश्विक इंटरनेट प्लान के लिए बहुत अहम है। यह एलन मस्क के मंगल ग्रह पर जाने के सपनों और नासा के आर्टेमिस मून मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जुलाई में कक्षा तक पहुंचने की पिछली कोशिश नाकाम होने के बाद अब सबकी निगाहें इस उड़ान पर हैं, ताकि यह साबित हो सके कि स्टारशिप असल में क्या कमाल कर सकता है।