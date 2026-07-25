स्पेस-X नए V3 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च करने में सफल रही

स्पेस-X ने नए V3 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए, एक और बूस्टर हुआ फेल

क्या है खबर?

स्पेस-X ने प्रोटोटाइप स्टारशिप के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल करके पहली बार तीसरी जनरेशन के स्टारलिंक सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह उसके इस रॉकेट की अब तक की 13वीं परीक्षण उड़ान थी। इससे पहले रॉकेट इंजन में कई खराबी आने के कारण एक कोशिश रोकनी पड़ी थी और यह लॉन्च उस घटना के एक सप्ताह से कुछ ज्यादा समय बाद हुआ। इस बार कंपनी ने उड़ान से पहले 6 इंजन बदल दिए थे, ताकि वैसी ही दिक्कतें न हों।