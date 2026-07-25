स्पेस-X ने नए V3 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए, एक और बूस्टर हुआ फेल
क्या है खबर?
स्पेस-X ने प्रोटोटाइप स्टारशिप के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल करके पहली बार तीसरी जनरेशन के स्टारलिंक सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह उसके इस रॉकेट की अब तक की 13वीं परीक्षण उड़ान थी। इससे पहले रॉकेट इंजन में कई खराबी आने के कारण एक कोशिश रोकनी पड़ी थी और यह लॉन्च उस घटना के एक सप्ताह से कुछ ज्यादा समय बाद हुआ। इस बार कंपनी ने उड़ान से पहले 6 इंजन बदल दिए थे, ताकि वैसी ही दिक्कतें न हों।
खराबी
सुपर हैवी बूस्टर में आई खराबी
सफल लॉन्च के बावजूद, मैक्सिको की खाड़ी में एक प्लान की गई सिम्युलेटेड लैंडिंग के दौरान स्पेस-X के सुपर हैवी बूस्टर में एक और खराबी आ गई।
नए स्टारशिप के साथ यह दूसरी ऐसी घटना है। पहली घटना मई में हुई थी, जब रॉकेट के ऊपरी हिस्से से अलग होते समय सुपर हैवी बूस्टर फेल हो गया था।
इस लॉन्च के दौरान, सैटेलाइट्स तैनात करने के बाद कंपनी स्टारशिप के ऊपरी हिस्से की सिम्युलेटेड लैंडिंग करने में सफल रही।
सुधार
मई में आई समस्या को किया दूर
मई में हुए पहले V3 लॉन्च के दौरान ऊपरी हिस्से का एक रॉकेट इंजन खराब हो गया था।
इस बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि नए स्टारलिंक्स को तैनात करने के रास्ते में स्टारशिप को कोई दिक्कत नहीं आई।
कंपनी जिसे 'शिप' कहती है, वह वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने के दौरान लगने वाले जबरदस्त दबाव को झेलने में कामयाब रही और उड़ान भरने के लगभग एक घंटे बाद हिंद महासागर में सिम्युलेटेड लैंडिंग की।