स्पेस-X ने 2026 का पहला मिशन लॉन्च किया है (तस्वीर: एक्स/@SpaceX)

स्पेस-X ने 2026 का पहला मिशन किया लॉन्च, अंतरिक्ष में भेजा इतालवी उपग्रह

क्या है खबर?

एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X ने फाल्कन 9 रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ अपने 2026 मिशन की शुरुआत की है। रॉकेट को भारतीय समयानुसार शनिवार सुबह 7:39 बजे लॉन्च किया गया। यह प्रक्षेपण कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से हुआ और इसमें एक इतालवी पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। इस मिशन के तहत इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी और रक्षा मंत्रालय के लिए दूसरी जनरेशन के कॉस्मो-स्काईमेड उपग्रह को पृथ्वी की निचली सतह (LEO) में स्थापित किया गया।