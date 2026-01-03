स्पेस-X ने 2026 का पहला मिशन किया लॉन्च, अंतरिक्ष में भेजा इतालवी उपग्रह
क्या है खबर?
एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-X ने फाल्कन 9 रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ अपने 2026 मिशन की शुरुआत की है। रॉकेट को भारतीय समयानुसार शनिवार सुबह 7:39 बजे लॉन्च किया गया। यह प्रक्षेपण कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से हुआ और इसमें एक इतालवी पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया। इस मिशन के तहत इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी और रक्षा मंत्रालय के लिए दूसरी जनरेशन के कॉस्मो-स्काईमेड उपग्रह को पृथ्वी की निचली सतह (LEO) में स्थापित किया गया।
फायदा
सेटेलाइट का क्या होगा उपयोग?
यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) का उपयोग करेगा और 620 किलोमीटर की ऊंचाई से मौसम की परवाह किए बिना दिन-रात डाटा एकत्र करेगा। यह 2 उपग्रहों के नेटवर्क का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आपातकालीन रोकथाम, रणनीति, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पृथ्वी की निगरानी करना है। इनमें जोखिम प्रबंधन, मानचित्रण, वन एवं पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों की खोज, भूमि प्रबंधन, रक्षा एवं सुरक्षा के साथ ही समुद्री निगरानी शामिल हैं।
उपलब्धि
इस साल का पहला लॉन्च
कॉस्मो-स्काईमेड दूसरी जनरेशन का नेटवर्क वैश्विक स्तर पर डाटा उपलब्ध कराएगा, जिससे विभिन्न एप्लिकेशंस को सपोर्ट मिलेगा। इस सीरीज के पहले 2 उपग्रह दिसंबर, 2019 में सोयुज रॉकेट और जनवरी, 2022 में फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए गए थे। यह 2026 का पहला लॉन्च न केवल स्पेस-X के लिए बल्कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन लॉन्च समुदाय के लिए भी है। 2025 में एलन मस्क की कंपनी ने 165 कक्षीय मिशनों के साथ एक रिकॉर्ड बनाया था।