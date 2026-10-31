स्पेस-X ने सफलतापूर्वक लॉन्च किए 27 सैटेलाइट, अब तक हुए 11,000

स्पेस-X ने हाल ही में कैलिफोर्निया से 27 और स्टारलिंक सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में भेजे हैं। इस काम के लिए कंपनी ने अपने भरोसेमंद फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया।

खास बात यह रही कि रॉकेट का बूस्टर प्रशांत महासागर में मौजूद 'ऑफ कोर्स आई स्टिल लव यू' नामक ड्रोन शिप पर वापस आकर पूरी तरह सही सलामत उतरा।

आजकल एलन मस्क के लिए यह एक आम बात हो गई है। इस नई उड़ान के साथ स्टारलिंक नेटवर्क में कुल सैटेलाइट्स की संख्या 11,000 के आंकड़े को पार कर गई है, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा सैटेलाइट सिस्टम बना देती है।