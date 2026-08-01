स्पेस-X ने लॉन्च किए 24 नए स्टारलिंक सैटेलाइट्स, कुल संख्या 10,800 के पार
एलन मस्क की स्पेस-X ने शुक्रवार की रात 24 और नए स्टारलिंक सैटेलाइट्स को धरती के करीब वाली कक्षा में भेजा है। इसके साथ ही अंतरिक्ष में मौजूद कुल स्टारलिंक सैटेलाइट्स की संख्या 10,800 से भी ज्यादा हो गई है। यह लॉन्च कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से हुआ।
यह घटना बताती है कि स्टारलिंक नेटवर्क कितनी तेजी से अपना विस्तार कर रहा है।
फालकन 9 बूस्टर ने 26वीं उड़ान पूरी की
इस मिशन के तहत फालकन 9 रॉकेट के पहले हिस्से यानि बूस्टर ने अपनी 26वीं उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। लॉन्च होने के कुछ ही मिनट बाद यह बूस्टर प्रशांत महासागर में मौजूद 'ऑफ कोर्स आई स्टिल लव यू' नाम के ड्रोन शिप पर सुरक्षित रूप से उतर गया।
यह इस साल स्पेस-X का 89वां फालकन 9 लॉन्च था और इनमें से ज्यादातर लॉन्च स्टारलिंक सैटेलाइट्स के लिए ही थे।
कंपनी दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले रॉकेट्स और अंतरिक्ष की खोज से जुड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।