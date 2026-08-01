स्पेस-X ने लॉन्च किए 24 नए स्टारलिंक सैटेलाइट्स, कुल संख्या 10,800 के पार

इस मिशन के तहत फालकन 9 रॉकेट के पहले हिस्से यानि बूस्टर ने अपनी 26वीं उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। लॉन्च होने के कुछ ही मिनट बाद यह बूस्टर प्रशांत महासागर में मौजूद 'ऑफ कोर्स आई स्टिल लव यू' नाम के ड्रोन शिप पर सुरक्षित रूप से उतर गया।

यह इस साल स्पेस-X का 89वां फालकन 9 लॉन्च था और इनमें से ज्यादातर लॉन्च स्टारलिंक सैटेलाइट्स के लिए ही थे।

कंपनी दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले रॉकेट्स और अंतरिक्ष की खोज से जुड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।