मंगल पर इंसानों के लिए घर बनाएंगे टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट

ऑप्टिमस रोबोट मंगल पर उपकरण ढोने और वहां के ढांचों की जांच करने जैसे कई काम कर सकते हैं। इससे स्पेस-X को यह समझने में आसानी होगी कि इंसानों के वहां पहुंचने से पहले कौन-कौन से काम किए जा सकते हैं।

अगर, ये रोबोटिक मिशन कामयाब होते हैं तो एलन मस्क का मानना है कि इंसान 2029 में मंगल पर उतर सकते हैं। हालांकि, 2031 का साल ज्यादा यथार्थवादी माना जा रहा है।

पहले रोबोट्स भेजकर न केवल खतरों को कम किया जा सकता है, बल्कि इससे किसी दूसरे ग्रह पर लंबे समय तक जीवन जीने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं।