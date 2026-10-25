अमेरिकी सेना ने स्पेस-X को दी संवेदनशील डाटा तक पहुंच

कुछ लोग इस बात को लेकर चिंता में हैं। उन्हें डर है कि कहीं स्पेस-X अंतरिक्ष ट्रैफिक कंट्रोल पर पूरी तरह कब्जा न कर ले, खासकर जब कंपनी के पहले से ही सरकार के साथ मजबूत संबंध हैं।

एक और चिंता ट्रैक्स को लेकर है, यह वो सिस्टम है, जिसे अंतरिक्ष में सबको बराबरी का मौका देने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह फंडिंग की कमी से जूझ रहा है, वहीं स्पेस-X लगातार आगे बढ़ता जा रहा है।