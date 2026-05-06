स्पेस-X चिप फैक्ट्री बनाने की तैयारी कर रही है

स्पेस-X ने चिप फैक्ट्री के लिए घोषित किया 5,100 अरब रुपये का निवेश

क्या है खबर?

एलन मस्क की रॉकेट निर्माता कंपनी स्पेस-X ने टेक्सास में एक सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट में 55 अरब डॉलर (करीब 5,100 अरब रुपये) के निवेश की घोषणा की है। प्रस्तावित टेराफैब प्लांट ग्राइम्स काउंटी में स्थित होगा और इसे टेस्ला के सहयोग से बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट कंपनी की घरेलू चिप उत्पादन क्षमता बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है और अंततः कुल निवेश 119 अरब डॉलर (करीब 11,000 अरब रुपये) तक पहुंच सकता है।