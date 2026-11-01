ब्रह्मांड के अस्तित्व में एक भुला दिए गए कण की भूमिका, शोध में हुआ खुलासा

साउथैम्पटन यूनिवर्सिटी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक ऐसे काल्पनिक कण पर ध्यान दिलाया है, जिसे 'डिकपल्ड हेवी न्यूट्रिनो' कहा जाता है और जिस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया था।

इस कण को पहले इसलिए किनारे कर दिया गया था क्योंकि यह इतना शांत था कि इस पर ध्यान देना मुश्किल था।

अब लग रहा है कि बिग बैंग के बाद जब सब कुछ खत्म नहीं हुआ, बल्कि पदार्थ और उससे बनी हर चीज बनी तो उसकी असली वजह यही कण हो सकता है।