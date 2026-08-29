दक्षिण कोरिया में सभी को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी AI की सुविधा
दक्षिण कोरिया की सरकार ने हाल ही में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फोर एवरीवन' नाम की एक खास योजना का ऐलान किया है। इस पहल के जरिए सभी नागरिकों को जनरेटिव AI टूल्स तक मुफ्त पहुंच मिलेगी।
इसका मुख्य मकसद AI को बिजली-पानी जैसी आम सुविधाओं की तरह बनाना है, ताकि तकनीक को लेकर जो खाई है वह कम हो। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए स्मार्ट एजेंट और चैटबॉट इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए किसी खास या महंगे डिवाइस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
सरकार खुद उठाएगी इसका खर्च
इस पूरी योजना को जमीन पर उतारने का काम 3 टेक सहायता संघों को सौंपा गया है। इसके तहत, सरकार इन संघों को एनवीडिया GPU उपलब्ध कराएगी और इससे जुड़े सभी खर्च खुद उठाएगी।
2027 तक सरकार का इरादा है कि वह देशभर में इन AI सेवाओं पर आने वाले खर्च की जिम्मेदारी खुद उठाएगी। आप इन AI सेवाओं का इस्तेमाल वेब, टेक्स्ट मैसेज, फोन कॉल और पुराने एनालॉग तरीकों से भी कर पाएंगे।
यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि उनकी लगभग एक-तिहाई आबादी अभी भी AI का फायदा नहीं उठा पा रही है। ऐसे में इस पहल का मकसद AI को सबके लिए बराबर और सुलभ बनाना है।