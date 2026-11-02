दक्षिण कोरिया AI की दौड़ में आगे रहने के लिए बढ़ाया अपना बजट

सियोल 2,000 सेमीकंडक्टर विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने और छात्रों के लिए AI शिक्षा का दायरा बढ़ाने की भी तैयारी में है। इतने बड़े निवेश के बावजूद दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि 2026 में देश 3.3 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करेगा। अक्टूबर में देश ने 115.3 अरब डॉलर (करीब 11,000 अरब रुपये) का रिकॉर्ड निर्यात किया, जिससे 42.5 अरब डॉलर (करीब 4,000 अरब रुपये) का भारी व्यापार अधिशेष दर्ज हुआ।

राष्ट्रपति ली का कहना है कि इन निवेशों का उद्देश्य सरकारी कर्ज का बोझ बढ़ाए बिना नवाचार को बढ़ावा देना है।