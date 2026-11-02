दक्षिण कोरिया AI की दौड़ में आगे रहने के लिए बढ़ाया अपना बजट

दक्षिण कोरिया AI की दौड़ में आगे रहने के लिए बढ़ाया अपना बजट
दक्षिण कोरिया ने 2027 के बजट तक दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तैयार करने का बड़ा ऐलान किया है।
राष्ट्रपति ली जै म्योंग ने अगले साल के बजट में 12.8 फीसदी का इजाफा किया है, जिससे यह 610.14 अरब डॉलर (करीब 58,000 अरब रुपये) तक पहुंच गया है।
इस फंड में 4,700 अरब वॉन (करीब 330 अरब रुपये) खास तौर पर सॉवरेन AI मॉडल के विकास के लिए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत सेमीकंडक्टर, फिजिकल AI और डाटा सेंटर पर इस साल होने वाले खर्च को भी लगभग दोगुना करने का लक्ष्य है।
सियोल 2,000 सेमीकंडक्टर विशेषज्ञों को देगा प्रशिक्षण
सियोल 2,000 सेमीकंडक्टर विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने और छात्रों के लिए AI शिक्षा का दायरा बढ़ाने की भी तैयारी में है। इतने बड़े निवेश के बावजूद दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि 2026 में देश 3.3 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करेगा। अक्टूबर में देश ने 115.3 अरब डॉलर (करीब 11,000 अरब रुपये) का रिकॉर्ड निर्यात किया, जिससे 42.5 अरब डॉलर (करीब 4,000 अरब रुपये) का भारी व्यापार अधिशेष दर्ज हुआ।
राष्ट्रपति ली का कहना है कि इन निवेशों का उद्देश्य सरकारी कर्ज का बोझ बढ़ाए बिना नवाचार को बढ़ावा देना है।