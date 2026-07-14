अंतरिक्ष से खूबसूरत दिखता है धरती की रात का नजारा, वीडियो आया सामने

अंतरिक्ष यात्री सोफी एडनॉट ने अंतरिक्ष से धरती की रात का एक शानदार वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में शहर की चमचमाती रोशनियां, रंग-बिरंगी ऑरोरा और चांद के उदय का खूबसूरत नजारा दिख रहा है।

इसके साथ उन्होंने लिखा, "इंसानी गतिविधियों और कुदरती घटनाओं से जगमगाती धरती की रात। हमारा ग्रह कितना खूबसूरत है।"