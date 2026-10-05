सोनी ने बेस PS5 के लिए AI आधारित QSSR अपस्केलर पेश किया

सोनी ने सामान्य प्लेस्टेशन 5 (PS5) के लिए एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित अपस्केलिंग तकनीक क्विक स्पेक्ट्राल सुपर रेजोल्यूशन (QSSR) पेश की है।

यह तकनीक गेम के ग्राफिक्स को और साफ करती है और साथ ही उन्हें ज्यादा स्मूथ बनाए रखती है।

इसकी शुरुआत मार्वल के वूल्वरिन और घोस्ट ऑफ योतेई जैसे गेम्स से होगी। यह PS5 प्रो में इस्तेमाल होने वाली तकनीक का एक हल्का वर्जन है, जिसे सामान्य कंसोल्स पर बिना किसी स्पीड कम किए बेहतर तरीके से काम करने के लिए तैयार किया गया है।