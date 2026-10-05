सोनी ने बेस PS5 के लिए AI आधारित QSSR अपस्केलर पेश किया
सोनी ने सामान्य प्लेस्टेशन 5 (PS5) के लिए एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित अपस्केलिंग तकनीक क्विक स्पेक्ट्राल सुपर रेजोल्यूशन (QSSR) पेश की है।
यह तकनीक गेम के ग्राफिक्स को और साफ करती है और साथ ही उन्हें ज्यादा स्मूथ बनाए रखती है।
इसकी शुरुआत मार्वल के वूल्वरिन और घोस्ट ऑफ योतेई जैसे गेम्स से होगी। यह PS5 प्रो में इस्तेमाल होने वाली तकनीक का एक हल्का वर्जन है, जिसे सामान्य कंसोल्स पर बिना किसी स्पीड कम किए बेहतर तरीके से काम करने के लिए तैयार किया गया है।
डेवलपर्स ने की QSSR की तारीफ
इंसोम्नियाक गेम्स और सकर पंच जैसे गेम डेवलपर्स का मानना है कि QSSR ने गेम में डिटेल और स्पष्टता को काफी बढ़ा दिया है। खासकर मदरीपूर और शिंजुकु जैसे लोकप्रिय गेमिंग वर्ल्ड्स में इसका असर साफ दिखाई देता है।
सोनी अब सभी प्लेस्टेशन डेवलपर्स के लिए QSSR उपलब्ध कराएगी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में हमें और भी कई गेम्स बेहतर ग्राफिक्स के साथ देखने को मिलेंगे।