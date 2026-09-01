सोनी-वार्नर ने कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में एंथ्रोपिक पर किया मुकदमा

मुकदमे में कहा गया है कि क्लाउड कॉपीराइट वाले गानों के बोल लगभग असली जैसे ही पेश कर सकता है। यह ऐसे नए गाने के बोल भी बना सकता है, जो लाइसेंस वाले म्यूजिक से मुकाबला करें।

पब्लिशर्स ने हर कॉपीराइट उल्लंघन के लिए 1.5 लाख डॉलर (करीब 140 लाख रुपये) तक के हर्जाने की मांग की है। वे यह भी चाहते हैं कि एंथ्रोपिक को भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ट्रेनिंग के लिए उनके गानों का इस्तेमाल करने से रोका जाए।

एंथ्रोपिक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनका यह इस्तेमाल 'फेयर यूज' के दायरे में आता है। हालांकि, इस मुकदमे से यह तय हो सकता है कि आगे चलकर AI कंपनियां कॉपीराइट वाले कंटेंट का कैसे इस्तेमाल करेंगी?