कोडिंग में AI के बढ़ते दबदबे पर छलका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दर्द

इस पोस्ट को करीब 62 लाख लोगों ने देखा और इसके बाद कई बड़े नामों ने इस पर अपनी बात रखी। अरबपति एलन मस्क और फेसबुक के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी चामथ पलिहापिटिया जैसे दिग्गजों ने चिंता जताई कि AI का इस्तेमाल केवल कामों को तेजी से निपटाने के लिए हो रहा है, न कि बेहतर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। गिटलैब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बिल स्टेपल्स ने कहा कि इंसान अब मशीनों के सुपरवाइजर बनकर रह गए हैं। ऐसे में जैसे-जैसे AI टूल्स आम होते जा रहे हैं, लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भविष्य में प्रोग्रामिंग से जुड़ी नौकरियों का स्वरूप कैसा होगा?