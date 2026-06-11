कनाडा में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध

कनाडा में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा प्रतिबंध

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:56 am Jun 11, 202608:56 am

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों के बाद अब कनाडा भी किशोरों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। कनाडा सरकार ने सेफ सोशल मीडिया एक्ट नाम का नया कानून पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत 16 साल से कम उम्र के किशोर सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों और किशोरों को ऑनलाइन खतरों, हानिकारक कंटेंट और डिजिटल जोखिमों से सुरक्षा देने के लिए उठाया गया है।