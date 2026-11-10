अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने ढूंढा एनवीडिया चिप्स इस्तेमाल का रास्ता
टेक्नोलॉजी
अमेरिका ने सख्त निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं, फिर भी चीन एनवीडिया के दमदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स का इस्तेमाल करने के रास्ते खोज ही रहा है।
हाल ही में हुए एक तस्करी घोटाले से पता चला है कि ये चिप्स कितने कीमती हैं। आज एनवीडिया का बाजार मूल्य ऐपल के बराबर हो गया है।
एशियाई डाटा सेंटर किराए पर ले रहीं कंपनियां
चीनी कंपनियां केवल चिप्स की तस्करी नहीं कर रही हैं, बल्कि वे दक्षिण-पूर्व एशिया में डाटा सेंटर भी किराए पर ले रही हैं। इससे वे निर्यात कानूनों का उल्लंघन किए बिना एनवीडिया की तकनीक का दूर से इस्तेमाल कर पा रही हैं।
दूसरी तरफ, हुआवे जैसी चीनी चिप बनाने वाली कंपनियां भी सरकार के सहयोग और सस्ती बिजली की वजह से अपने AI चिप्स को तेजी से बेहतर बना रही हैं। हालांकि, वे अभी तक एनवीडिया के स्तर तक नहीं पहुंच पाई हैं।