सैमसंग फिर बना भारत का नंबर-1 स्मार्टफोन ब्रांड

भारत में स्मार्टफोन बाजार की रफ्तार धीमी, सैमसंग नंबर-1 तो भारतीय ब्रांड्स की हिस्सेदारी बढ़ी

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:06 pm Oct 23, 202606:06 pm

क्या है खबर?

भारत में स्मार्टफोन की बिक्री घटने के बावजूद सैमसंग ने बाजार में पहला स्थान हासिल कर लिया है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, जुलाई-सितंबर, 2026 के बीच कंपनी 9 तिमाहियों बाद फिर सबसे आगे रही। दूसरी तरफ, देश में मोबाइल फोन की कुल शिपमेंट पिछले 10 साल में किसी तीसरी तिमाही के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। फोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों की कीमत बढ़ने और लोगों के कम खर्च करने से बाजार में सुस्ती देखने को मिली।