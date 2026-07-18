स्काईरूट के विक्रम-1 लॉन्च को ISRO प्रमुख ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि
स्काईरूट एयरोस्पेस विक्रम-1 के लॉन्च के साथ ऐसा करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। इसको लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के प्रमुख वी नारायणन ने इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है।
उन्होंने इस सफलता का श्रेय हाल के अंतरिक्ष सुधारों को दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ISRO और IN-SPACe को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद भी कहा।
अब भारत में हुए 400 से अधिक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप
भारत का निजी अंतरिक्ष सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2020 में जहां सिर्फ एक स्टार्टअप था, वहीं अब इनकी संख्या 400 से ज्यादा हो गई है।
विक्रम-1 ने न सिर्फ लॉन्चिंग की, बल्कि 453 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा तक अपनी उड़ान भी भरी, जिससे IN-SPACe के अध्यक्ष भी बेहद प्रभावित नजर आए।
यह बड़ी उपलब्धि दिखाती है कि भारत का व्यावसायिक अंतरिक्ष सेक्टर कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। यह आने वाले समय में और भी बड़े मुकाम हासिल करने की ओर इशारा करता है।