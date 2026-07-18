स्काईरूट के विक्रम-1 लॉन्च को ISRO प्रमुख ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि

भारत का निजी अंतरिक्ष सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2020 में जहां सिर्फ एक स्टार्टअप था, वहीं अब इनकी संख्या 400 से ज्यादा हो गई है।

विक्रम-1 ने न सिर्फ लॉन्चिंग की, बल्कि 453 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा तक अपनी उड़ान भी भरी, जिससे IN-SPACe के अध्यक्ष भी बेहद प्रभावित नजर आए।

यह बड़ी उपलब्धि दिखाती है कि भारत का व्यावसायिक अंतरिक्ष सेक्टर कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। यह आने वाले समय में और भी बड़े मुकाम हासिल करने की ओर इशारा करता है।