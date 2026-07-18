स्काईरूट एयरोस्पेस ने लॉन्च किया पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1, अंतरिक्ष में भारत की छलांग

आज 400 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। मौजूदा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 8.4 अरब डॉलर (करीब 800 अरब रुपये) है, जिसके 2033 तक 44 अरब डॉलर (करीब 4,100 अरब रुपये) तक पहुंचने का अनुमान है।

मानव मिशनों से लेकर गहरे अंतरिक्ष की खोज तक भारत स्पेस टेक पर लगातार ध्यान दे रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अब तक सैकड़ों सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है और तमिलनाडु में एक नया स्पेसपोर्ट बना रहा है।

पिक्सेल और अग्निकुल कॉस्मॉस जैसे निजी कंपनियों के साथ मिलकर भारत वैश्विक अंतरिक्ष में एक बड़ी ताकत बनकर उभरने की उम्मीद कर रहा है।