स्काईरूट ने विक्रम-1 रॉकेट जून में लॉन्च करेगी

स्काईरूट ने भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट के लॉन्च की तरफ बढ़ाया एक और कदम

क्या है खबर?

भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित कक्षीय रॉकेट अपने ऐतिहासिक मिशन के एक कदम और करीब पहुंच गया है। ﻿तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट को श्रीहरिकोटा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कंपनी को उम्मीद है कि वह इस साल जून में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण करेगी। यह मिशन छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।