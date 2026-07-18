स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 के प्रक्षेपण को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि
टेक्नोलॉजी
हैदराबाद के स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने एक नया इतिहास रच दिया है। कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का सफल उड़ान परीक्षण किया है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसे देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक 'ऐतिहासिक उपलब्धि' बताया है। उन्होंने कहा कि यह तेलंगाना के लिए भी गर्व का पल है क्योंकि राज्य ने स्थानीय अंतरिक्ष नवाचारों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है।
रेड्डी ने के अप्रैल में विक्रम-1 शिपमेंट दिखाई ही हरी झंडी
मुख्यमंत्री रेड्डी ने अप्रैल की उस घटना को याद किया, जब उन्होंने खुद विक्रम-1 के हार्डवेयर को हैदराबाद से श्रीहरिकोटा के लिए रवाना किया था।
इससे पता चलता है कि अंतरिक्ष तकनीक को बढ़ावा देने में राज्य कितना सक्रिय है। उन्हें उम्मीद है कि यह सफलता कई युवा उद्यमियों को प्रेरित करेगी और एयरोस्पेस क्षेत्र में तेलंगाना को दुनियाभर में एक पहचान दिलाएगी।