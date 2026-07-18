हैदराबाद के स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने एक नया इतिहास रच दिया है। कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का सफल उड़ान परीक्षण किया है।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसे देश के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक 'ऐतिहासिक उपलब्धि' बताया है। उन्होंने कहा कि यह तेलंगाना के लिए भी गर्व का पल है क्योंकि राज्य ने स्थानीय अंतरिक्ष नवाचारों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है।