स्काईरूट एयरोस्पेस बनी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी
स्काईरूट एयरोस्पेस ने पहले ही प्रयास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है, जिसने अपने रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया है।
उनका 'आगमन' मिशन का हिस्सा विक्रम-1 रॉकेट श्रीहरिकोटा से उड़ान भरकर अंतरिक्ष में गया। इस रॉकेट ने कई भारतीय और विदेशी सैटेलाइट्स को उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पवन कुमार चंदाना ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) को इस काम में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।
उन्होंने बताया कि IN-SPACe ने सारी मंजूरियां बिना किसी देरी के दीं, जिससे यह काम आसानी से पूरा हो सका।
स्काईरूट बनी देश की पहली स्पेस यूनिकॉर्न
यह सफलता सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, रातों-रात नहीं मिली। दरअसल, 2022 में एक टेस्ट उड़ान के दौरान इसकी ज्यादातर तकनीक पहले ही परखी जा चुकी थी। CEO चंदाना ने बताया कि यह पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित रॉकेट है, जिसे दुनिया के लिए बनाया गया है।
हाल ही में स्काईरूट को 6 करोड़ डॉलर (करीब 550 करोड़ रुपये) की नई फंडिंग मिली है। इसके बाद कंपनी का मूल्यांकन 1.1 अरब डॉलर (करीब 100 अरब रुपये) से ज्यादा हो गया है, जिससे यह भारत की पहली 'स्पेस टेक यूनिकॉर्न' बन गई है। कंपनी की योजना है कि वह निजी अंतरिक्ष लॉन्च के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी।