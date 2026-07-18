स्काईरूट एयरोस्पेस बनी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी

यह सफलता सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, रातों-रात नहीं मिली। दरअसल, 2022 में एक टेस्ट उड़ान के दौरान इसकी ज्यादातर तकनीक पहले ही परखी जा चुकी थी। CEO चंदाना ने बताया कि यह पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित रॉकेट है, जिसे दुनिया के लिए बनाया गया है।

हाल ही में स्काईरूट को 6 करोड़ डॉलर (करीब 550 करोड़ रुपये) की नई फंडिंग मिली है। इसके बाद कंपनी का मूल्यांकन 1.1 अरब डॉलर (करीब 100 अरब रुपये) से ज्यादा हो गया है, जिससे यह भारत की पहली 'स्पेस टेक यूनिकॉर्न' बन गई है। कंपनी की योजना है कि वह निजी अंतरिक्ष लॉन्च के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी।