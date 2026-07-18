स्काईरूट विक्रम-1 लॉन्च कर एलन मस्क की स्पेस-X जैसी चुनिंदा कंपनियों में शामिल

इस लॉन्च के साथ स्काईरूट दुनियाभर की उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल हो गया है, जो अकेले ही रॉकेट को कक्षा में भेज सकती हैं, जैसे स्पेसएक्स और रॉकेट लैब।

यह उपलब्धि दिखाती है कि 2020 में स्टार्टअप्स के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खुलने के बाद से भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र कितना आगे बढ़ गया है।

साथ ही, यह भी साबित होता है कि यहां के युवा नवप्रवर्तकों के पास अंतरिक्ष के भविष्य को आकार देने का एक वास्तविक अवसर है।