स्काईरूट विक्रम-1 लॉन्च कर एलन मस्क की स्पेस-X जैसी चुनिंदा कंपनियों में शामिल
हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने इतिहास रच दिया है। यह कक्षा में रॉकेट भेजने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है।
इसका विक्रम-1 रॉकेट शनिवार को अपने आगमन मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। 2022 की अपनी पिछली सब-ऑर्बिटल उड़ान के बाद यह कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अंतरिक्ष तकनीक में भारत की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम का सबूत बताया है।
2020 के बाद से अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ी निजी कंपनियां
इस लॉन्च के साथ स्काईरूट दुनियाभर की उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल हो गया है, जो अकेले ही रॉकेट को कक्षा में भेज सकती हैं, जैसे स्पेसएक्स और रॉकेट लैब।
यह उपलब्धि दिखाती है कि 2020 में स्टार्टअप्स के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खुलने के बाद से भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र कितना आगे बढ़ गया है।
साथ ही, यह भी साबित होता है कि यहां के युवा नवप्रवर्तकों के पास अंतरिक्ष के भविष्य को आकार देने का एक वास्तविक अवसर है।