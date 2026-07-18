विक्रम-1 के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा प्रधानमंत्री मोदी का लिखा संदेश

विक्रम-1 केवल अपनी ताकत के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि इसमें कार्बन-कंपोजिट जैसी आधुनिक संरचनाएं लगी हैं। सैटेलाइट को ठीक जगह पर स्थापित करने के लिए इसमें एक स्मार्ट ऑर्बिट एडजस्टमेंट मॉड्यूल भी दिया गया है।

इसके मुख्य पेलोड्स के अलावा, कुछ बहुत ही खास चीजें भी इसमें भेजी गईं। इनमें लैब में बनाए गए हीरों से बनी कलाकृति 'कॉस्मिक ब्लूम' और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से लिखा एक पोस्टकार्ड भी शामिल था, जो अंतरिक्ष तक पहुंचाया गया।

यह लॉन्च भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इससे भविष्य के व्यावसायिक मिशनों के लिए नई राहें खुल गई हैं।