शुभांशु शुक्ला ने दिखाया अंतरिक्ष में इंसानों के 'घर' का सपना, क्या है BHEEM कॉन्सेप्ट?

शुभांशु ने कहा कि भविष्य में इंसानों को पृथ्वी से आगे बसाना है तो उसके लिए काम अभी से शुरू करना होगा।

उन्होंने कहा, "अगर हम चाहते हैं कि इंसान आज से 20 साल बाद धरती से आगे रहें, तो यह काम आज से 20 साल बाद शुरू नहीं हो सकता। इसे आज ही शुरू करना होगा।"

उन्होंने यह भी बताया कि किसी दूसरी दुनिया में हैबिटेट बनाने की दिशा में पहला कदम उसकी कल्पना करना हो सकता है।