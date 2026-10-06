होम ऑफिस के लिए मिनी PC खरीदें या लैपटॉप? जानिए किसमें ज्यादा फायदा

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:29 am Oct 06, 202609:29 am

क्या है खबर?

घर से काम के लिए सही कंप्यूटर चुनना जरूरी है। मिनी PC और लैपटॉप दोनों होम ऑफिस में काम आसान बना सकते हैं, लेकिन दोनों की अपनी खूबियां हैं। मिनी PC कम जगह घेरता है और मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस के साथ साफ डेस्क सेटअप देता है। दूसरी ओर, लैपटॉप में स्क्रीन, कीबोर्ड और बैटरी पहले से मिलती है। फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि काम एक जगह होता है या कंप्यूटर साथ ले जाना पड़ता है।