होम ऑफिस के लिए मिनी PC खरीदें या लैपटॉप? जानिए किसमें ज्यादा फायदा
क्या है खबर?
घर से काम के लिए सही कंप्यूटर चुनना जरूरी है। मिनी PC और लैपटॉप दोनों होम ऑफिस में काम आसान बना सकते हैं, लेकिन दोनों की अपनी खूबियां हैं। मिनी PC कम जगह घेरता है और मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस के साथ साफ डेस्क सेटअप देता है। दूसरी ओर, लैपटॉप में स्क्रीन, कीबोर्ड और बैटरी पहले से मिलती है। फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि काम एक जगह होता है या कंप्यूटर साथ ले जाना पड़ता है।
#1
एक ही डेस्क पर काम है तो मिनी PC
अगर काम घर की एक ही डेस्क पर होता है, तो मिनी PC बेहतर विकल्प हो सकता है।
इसका छोटा आकार डेस्क पर कम जगह लेता है और आप अपनी पसंद का मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस चुन सकते हैं। कई मॉडल में रैम और स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा भी मिलती है।
हालांकि, खरीदते समय सिर्फ मिनी PC की कीमत न देखें। मॉनिटर और दूसरे सामान की लागत जोड़ने के बाद कुल खर्च बढ़ सकता है।
#2
बाहर से काम करना है तो लैपटॉप बेहतर
अगर घर के साथ ऑफिस या दूसरी जगह से काम करना पड़ता है, तो लैपटॉप ज्यादा सुविधाजनक है।
इसे डॉकिंग स्टेशन से जोड़कर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और नेटवर्क के साथ डेस्क पर इस्तेमाल किया जा सकता है। काम खत्म होने पर वही लैपटॉप आसानी से साथ ले जाया जा सकता है।
फाइलें, ऐप्स और सेटिंग्स भी उसी में रहती हैं। इससे दो कंप्यूटर रखने की जरूरत नहीं पड़ती और काम आसानी से जारी रहता है।
#3
आपकी जरूरत तय करेगी कौन बेहतर है
होम ऑफिस के लिए बेहतर विकल्प आपकी जरूरत पर निर्भर करता है।
अगर कंप्यूटर हमेशा डेस्क पर रहेगा और आपके पास मॉनिटर है, तो मिनी PC कम जगह में अच्छा सेटअप दे सकता है। वहीं यात्रा या घर से बाहर काम करने की जरूरत है, तो लैपटॉप ज्यादा सही रहेगा।
भारी वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग या दूसरे ज्यादा मेहनत वाले कामों के लिए दोनों खरीदने से पहले प्रोसेसर, ग्राफिक्स, रैम और कूलिंग जरूर जांचें।