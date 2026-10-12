अगले 3 सालों में AI विज्ञान के क्षेत्र में लाएगा बड़े बदलाव, टिक-टॉक CEO का दावा

शॉर्ट-वीडियो प्लेटफॉर्म के प्रमुख ने बताया कि बाइटडांस AI के जरिए शोध को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करना चाहती है।

उन्होंने यह भी माना कि लोग शायद अभी इसकी क्षमताओं को कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं, लेकिन लंबे समय में इसके असर को कम करके आंका जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे मेटा और गूगल जैसी कंपनियां इस तरह की तकनीक में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। साथ ही, उन्होंने कई चिंताओं का भी जिक्र किया। च्यू ने साफ कहा कि जैसे-जैसे ताकतवर AI सिस्टम और आम होते जाएंगे, वैसे-वैसे नैतिक मुद्दों और साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ ध्यान देना बहुत जरूरी होगा।