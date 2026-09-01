शिपसी ने पेश किया नया AI टूल, लॉजिस्टिक्स के काम को बना देगा और आसान

शिपसी ने अपने एजेंटफ्लीट प्लेटफॉर्म के लिए 'शिपसी ब्रेन' नाम का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अपग्रेड पेश किया है। यह टूल अरबों शिपमेंट (भेजे गए सामान) और GPS पिंक्स (लोकेशन सिग्नल) से मिले ढेर सारे डाटा का इस्तेमाल करता है।

यह दस्तावेज जांचने, पता सही करने, बेहतर रास्ता बताने और डिलीवरी से जुड़ी समस्याओं को पहचानने जैसे कई काम करता है। यह टूल पहले से ही एक बड़ी क्विक-कॉमर्स कंपनी को ऑर्डर से जुड़ी दिक्कतें बहुत जल्दी सुलझाने में मदद कर रहा है, जैसे, पहले जहां किसी दिक्कत को सुलझाने में 45 मिनट लगते थे, वहीं अब केवल 4 मिनट में काम हो जाता है।