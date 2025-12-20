व्हाट्सऐप चैनल के फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सेंकेगे क्विज, जानिए क्या होगा फायदा 

तरीका

ऐसे काम करेगा यह फीचर

क्विज की नई सुविधा पोल बनाने की तरह ही काम करती है। एडमिन प्रश्न जोड़ सकते हैं, कई उत्तर विकल्प (वैकल्पिक चित्रों के साथ) प्रदान कर सकते हैं और पब्लिश करने से पहले सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। शेयर करने के बाद क्विज फॉलोअर्स को पोल की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन विकल्प का चयन करना उत्तर सब्मिट करने के समान है। अगर, वे सही विकल्प चुनते हैं तो रंगीन कागज के टुकड़ों वाला एनिमेशन चलता है।