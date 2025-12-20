व्हाट्सऐप चैनल के फॉलोअर्स के साथ शेयर कर सेंकेगे क्विज, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप अपने iOS वर्जन में एक नया फीचर ला रहा है, जिससे चैनल एडमिन अपने फॉलोअर्स के साथ क्विज-आधारित अपडेट बना और शेयर कर सकेंगे। यह अपडेट टेस्टफ्लाइट ऐप के जरिए नवीनतम बीटा रिलीज (25.36.10.71 वर्जन) में देखा गया, जो चैनल्स में इंटरैक्टिव एलिमेंट जोड़कर यूजर एंगेजमेंट को बढ़ावा देगा। फीचर फिलहाल चुनिंदा बीटा टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है और आने वाले सप्ताहाें में ज्यादा यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा।
तरीका
ऐसे काम करेगा यह फीचर
क्विज की नई सुविधा पोल बनाने की तरह ही काम करती है। एडमिन प्रश्न जोड़ सकते हैं, कई उत्तर विकल्प (वैकल्पिक चित्रों के साथ) प्रदान कर सकते हैं और पब्लिश करने से पहले सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। शेयर करने के बाद क्विज फॉलोअर्स को पोल की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन विकल्प का चयन करना उत्तर सब्मिट करने के समान है। अगर, वे सही विकल्प चुनते हैं तो रंगीन कागज के टुकड़ों वाला एनिमेशन चलता है।
फायदा
एंगेजमेंट ट्रैकिंग में देगा फायदा
फॉलोअर्स की ओर से क्विज में भाग लेने के बाद चैनल एडमिन को विस्तृत परिणाम मिलते हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि प्रत्येक विकल्प कितनी बार चुना गया और उनके कॉन्टैक्ट्स में से किसने भाग लिया। यह जानकारी फॉलो-अप या एंगेजमेंट ट्रैकिंग के लिए उपयोगी हो सकती है। अगर, प्रतिभागी एडमिन के कॉन्टैक्ट्स में नहीं हैं तो भी उनकी भागीदारी दिखाई देती है, लेकिन गोपनीयता सेटिंग्स के आधार पर केवल सीमित जानकारी ही दिखाई जाती है।