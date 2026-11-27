व्हाट्सऐप और आसुस के सॉफ्टवेयर में गंभीर खामी

व्हाट्सऐप और आसुस के सॉफ्टवेयर में गंभीर खामी, CERT-In ने दी चेतावनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:11 pm Nov 27, 202603:11 pm

क्या है खबर?

भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने व्हाट्सऐप और व्हाट्सऐप बिजनेस में कई गंभीर सुरक्षा कमियों की पहचान की है। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि इनका फायदा उठाकर साइबर अपराधी यूजर्स की संवेदनशील जानकारी चुरा सकते हैं और उनके डिवाइस में खतरनाक कोड चला सकते हैं। इसके अलावा, आसुस के कुछ सॉफ्टवेयर में भी ऐसी ही खामियां मिली हैं। एजेंसी ने दोनों कंपनियों के प्रभावित उत्पाद इस्तेमाल करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है।