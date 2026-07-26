गूगल में जेमिनी के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को हटवाने के लिए सह संस्थापक ने की लड़ी लड़ाई

कई कोशिशों के बाद ब्रिन ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई से संपर्क किया। पिचई ने इस मामले में दखल दिया और जेमिनी पर लगी रोक हटा दी, ताकि इंजीनियर्स फिर से कोडिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। ब्रिन ने गूगल की उस बेहतरीन संस्कृति की भी तारीफ की, जहां जूनियर कर्मचारी भी बड़े फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं।

वे इसे कंपनी की एक बड़ी ताकत मानते हैं। एक बार जब यह समस्या हल हो गई तो जेमिनी पर से पाबंदी हट गई और कर्मचारियों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया।