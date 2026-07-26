ट्रंप प्रशासन की इस हरकत पर भड़कीं कैटी पेरी

ईरान हमले के वीडियो में बजा 'फायरवर्क' गाना, कैटी पेरी ने ट्रंप प्रशासन को लगाई फटकार

लेखन नेहा शर्मा 10:46 am Jul 26, 202610:46 am

क्या है खबर?

व्हाइट हाउस के आधिकारिक टिकटॉक अकाउंट पर ईरान के खिलाफ हुए सैन्य हमलों का एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें बैकग्राउंड में मशहूर अमेरिकी पॉप गायिका कैटी पेरी का सुपरहिट गाना 'फायरवर्क' बज रहा था। वीडियो में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के फुटेज दिखाए गए थे और साथ ही लिखा था ईरान को चेतावनी दे दी गई है। अपने इस बेहद लोकप्रिय गाने का इस तरह युद्ध और सैन्य हमलों से जुड़े वीडियो में इस्तेमाल देखकर केटी बुरी तरह भड़क गईं।