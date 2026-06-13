गूगल के सह संस्थापक ने AI को नहीं बताया नौकरियों के लिए खतरा टेक्नोलॉजी Jun 13, 2026

गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से नौकरी जाने की चिंता में लोग घबराएं नहीं।

गूगल डीपमाइंड बिल्ड डे में उन्होंने AI को एक 'ट्रेनिंग पार्टनर' बताया, जो इंसानों को हुनर और रचनात्मकता की नई ऊंचाइयों पर ले जाता है।

उन्होंने कहा, "कंप्यूटर किसी काम को चाहे जितना भी अच्छे से करें, इंसानों को उस काम में और भी बेहतर होने से नहीं रोक पाएंगे। असल में, इससे तो लोग उस काम में और निखर जाते हैं, उन्हें और पहचान मिलती है और वे उस काम का ज्यादा मजा लेते हैं।"