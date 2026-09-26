सेक्यो ने भारत में लॉन्च की बच्चों के लिए AI स्मार्टवॉच, पढ़ाई करने में मिलेगी सहायता

नियो फिट वॉच बच्चों की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान देती है। इसमें रियल-टाइम GPS ट्रैकिंग और जियोफेंसिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। जियोफेंसिंग के जरिए माता-पिता बच्चों के लिए सुरक्षित जगहें तय कर सकते हैं, जिससे उनके दायरे से बाहर जाने पर तुरंत अलर्ट मिल सके।

इस वॉच से 4K वीडियो और व्हाट्सऐप कॉलिंग भी की जा सकती है। साथ ही आपात स्थिति में SOS अलर्ट भेजने का विकल्प भी दिया गया है।

माता-पिता सेक्यो ऐप के जरिए इन सभी फीचर्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, जिसमें 'फाइंड माय वॉच' जैसा एक काम का फीचर भी शामिल है।

यह वॉच काफी मजबूत है और वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आती है, इसलिए बच्चे इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में ला सकते हैं। यह ब्लू, ग्रे और पिंक रंगों में उपलब्ध है।

इसे ऑनलाइन ऑर्डर करने पर मुफ्त शिपिंग और एक साल की वारंटी भी मिल रही है, जो परिवार अपने बच्चों को सुरक्षित और तकनीकी रूप से अपडेट रखना चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा चुनाव हो सकती है।