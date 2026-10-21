ईमुद्रा के डिजिटल सर्टिफिकेट में मिली सुरक्षा खामी, कैसे रखें खुद को ऑनलाइन सुरक्षित?

डिजिटल सर्टिफिकेट किसी वेबसाइट की पहचान साबित करने में मदद करते हैं।

इनमें कमजोरी होने पर हमलावर नकली सर्टिफिकेट बनाकर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, अब तक इस मामले में किसी हमले में इन कमजोरियों के इस्तेमाल का सार्वजनिक प्रमाण नहीं मिला है। ईमुद्रा ने कहा है कि समस्या 8 प्रभावित सर्टिफिकेट तक सीमित है।

कंपनी के मुताबिक, उसकी मुख्य प्रमाणन व्यवस्था और अन्य सर्टिफिकेट पर इसका असर नहीं पड़ा है।