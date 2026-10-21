भारतीय कंपनी के 8 सुरक्षा प्रमाणपत्रों में बड़ी खामी, इंटरनेट पर लाखों सर्वर को खतरा

सामान्य तौर पर TLS प्रमाणपत्रों की निजी कीज इतनी मजबूत होती हैं कि उनका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है।

ईमुद्रा के प्रभावित प्रमाणपत्रों में कीज की सुरक्षा क्षमता केवल 3 से 8 बिट के बराबर पाई गई। इससे उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इन कीज के जरिए ऐसे प्रमाणपत्र बनाए जा सकते थे, जिन्हें कई वेबसाइट और सर्वर असली मान सकते थे।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अब तक इनके गलत इस्तेमाल का प्रमाण नहीं मिला है।